Киф — о выступлении Самсонова в матче с «Сиэтлом»: он изголодался по игре

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру вратаря Ильи Самсонова в матче с «Сиэтлом» (2:1), в котором россиянин отразил 16 бросков и был признан первой звездой встречи. Самсонов одержал свою первую победу с 9 декабря.

«Сейчас Самсонов переживает хорошие дни, он изголодался по игре всю эту выездную серию. У него не было большого количества работы сегодня вечером, но иногда это даже сложнее, потому что тебе приходится подолгу сохранять концентрацию между бросками соперника. И сегодня он был хорош», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Самсонов провёл 17 матчей, в которых одержал лишь шесть побед с процентом отражённых бросков 86,6%. Россиянин в конце декабря был отправлен в АХЛ на несколько дней.