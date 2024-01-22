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Киф — о выступлении Самсонова в матче с «Сиэтлом»: он изголодался по игре

Киф — о выступлении Самсонова в матче с «Сиэтлом»: он изголодался по игре
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру вратаря Ильи Самсонова в матче с «Сиэтлом» (2:1), в котором россиянин отразил 16 бросков и был признан первой звездой встречи. Самсонов одержал свою первую победу с 9 декабря.

«Сейчас Самсонов переживает хорошие дни, он изголодался по игре всю эту выездную серию. У него не было большого количества работы сегодня вечером, но иногда это даже сложнее, потому что тебе приходится подолгу сохранять концентрацию между бросками соперника. И сегодня он был хорош», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Самсонов провёл 17 матчей, в которых одержал лишь шесть побед с процентом отражённых бросков 86,6%. Россиянин в конце декабря был отправлен в АХЛ на несколько дней.

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