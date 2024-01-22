В «Металлурге» объяснили, почему заключили с Денисом Зерновым трёхлетний контракт

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Денисом Зерновым сроком на три года.

«Что касается нового трёхлетнего контракта Дениса Зернова, то мы парнем довольны, его игрой, отношением к делу, человеческими качествами. Претензий к Денису нет, рады, что он согласился подписать контракт на три года. Хорошие центральные нападающие – это дефицит в нашем хоккее, Денис может и в центре сыграть, и справа, но больше как центральный. На рынке таких хоккеистов мало», – сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего в КХЛ 28-летний нападающий провёл 490 матчей, в которых набрал 232 очка — забил 110 голов и отдал 122 результативные передачи.