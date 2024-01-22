Спортивный директор «Металлурга»: есть ещё ребята, с которыми хотим продлить контракты

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о ближайших планах по продлению контрактов с хоккеистами магнитогорского клуба. Ранее в клубе продлили контракты с нападающими Никитой Михайлисом, Максимом Карповым и Денисом Зерновым.

«Мы пошли по пути продления контрактов с ведущими хоккеистами команды. Ребята показывают тот хоккей, в который мы играем. Мы ими довольны, поэтому, помимо уже продлённых соглашений с Никитой Михайлисом, Максимом Карповым и Денисом Зерновым, в приоритете есть ещё ребята, с которыми хотим продлить контракты», – сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» после 55 матчей текущего сезона КХЛ занимает первое место в общей таблице лиги.