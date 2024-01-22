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Агент Зернова сообщил о подробностях продления контракта игрока с «Металлургом»

Агент Зернова сообщил о подробностях продления контракта игрока с «Металлургом»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Зернова, сообщил о подробностях продления контракта игрока с магнитогорским клубом сроком на три года.

«Денис Зернов после этого сезона выходил на рынок неограниченно свободных агентов. Был интерес со стороны других клубов, и интерес очень серьёзный. В некоторых командах в плане финансов предлагали больше. Со стороны «Металлурга» тоже проявлялся большой интерес. Мы несколько раз встречались, Денис общался с Сергеем Юрьевичем (спортивным директором «Металлурга» Гомоляко. – Прим. Чемпионата»), после чего игрок принял решение, что ему будет комфортнее остаться в Магнитогорске. Детали контракта мы обсудили с руководством и ударили по рукам», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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