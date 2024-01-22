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Стало известно, на каких условиях «Эдмонтон» подпишет контракт с Кори Перри

Стало известно, на каких условиях «Эдмонтон» подпишет контракт с Кори Перри
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Стали известны подробности соглашения «Эдмонтон Ойлерз» с 38-летним канадским нападающим Кори Перри, контракт с которым, по сообщениями североамериканских СМИ, будет заключён в ближайшее время. Об этом информирует The Score со ссылкой на ESPN.

Как отмечает источник, «Эдмонтон» подпишет контракт с Перри до конца сезона на минимальную зарплату в лиге. При этом в соглашении также будут прописаны бонусы за результативность.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта.

Перри является обладателем Кубка Стэнли (2007) с «Анахайм Дакс», обладателем Кубка мира (2016) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). За карьеру в НХЛ он провёл 1276 матчей, в которых набрал 892 (421+471) очка при показателе полезности «+46». По своему прошлому однолетнему контракту с «Чикаго» он должен был заработать $ 4 млн.

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