«Лада» внесла в список травмированных нападающего Егора Бабенко

Пресс-служба «Лады» рассказала о текущем состоянии травмированных хоккеистов тольяттинского клуба. Информация об этом размещена в телеграм-канале клуба.

В список травмированных включён 26-летний российский нападающий Егор Бабенко. Предварительно он будет находиться в нём до 26 января. Также продлено нахождение в этом списке ещё троих игроков – Алексея Ожгихина (до 26 января), Павла Колтыгина (до 9 февраля) и Николая Владимирова (до 30 апреля).

Напомним, в нынешнем сезоне Бабенко провёл 20 матчей в составе «Лады», в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

«Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.