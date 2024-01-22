Нападавшим на главного тренера «Нефтехимика» оказался 17-летний местный житель

Сотрудники правоохранительных органов Нижнекамска задержали подозреваемого в нападении на 53-летнего российского специалиста Олега Леонтьева, возглавляющего «Нефтехимик». Об этом сообщает портал KazanFirst со ссылкой на информацию из пресс-службы МВД.

Подозреваемым в нападении оказался 17-летний местный житель. На допросе он рассказал, что в тот день шёл по узкой тропинке вдоль улицы Чулман и случайно задел проходившего мимо мужчину. Между ними произошла словесная перепалка. После чего парень ударил тренера по лицу и убежал.

Напомним, в нынешнем сезоне подопечные Олега Леонтьева набрали 55 очков в 55 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В ближайшем матче, который состоится 24 января, «Нефтехимик» на домашнем льду примет нижегородское «Торпедо».