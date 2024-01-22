Обозреватель RMNB считает, что Евгений Кузнецов заслужил «Леди Бинг Трофи» в этом сезоне

Обозреватель портала Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд выразил непопулярную точку зрения о том, что 31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов должен получить награду «Леди Бинг Трофи» по итогам текущего регулярного чемпионата НХЛ лишь за один эпизод из матча с «Сент-Луис Блюз» (0:3).

«Каждый сезон трофей Леди Бинг вручается игроку, который, по общему мнению, «продемонстрировал лучшее спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высоким уровнем игровых способностей». Как правило, это награда даётся за наибольшее количество очков или наименьшее количество штрафных минут. В прошлом году Анже Копитар получил эту награду, забросив 28 шайб, при этом получив лишь четыре минуты штрафа в 82 матчах – поистине невероятный подвиг.

Формулировка присуждения награды оставляет некоторое пространство для маневра. Это субъективное мнение, но правила награждения могут быть изменены, когда это имеет значение. Именно поэтому я разделяю своё твёрдое и неопровержимое мнение, что Кузи должен выиграть «Леди Бинг Трофи». И он должен получить его за следующую игру, которая произошла в субботу, когда «Вашингтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 0:3.

В моменте, когда Кузнецов играл по нападающему «Блюз» Брэндону Сааду у борта, клюшка его оппонента застряла у российского центрового под мышкой. Евгений должен был принять решение. Он мог забросить клюшку Саада в угол, как большой тролль, или просто кинуть её на лёд и продолжить игру. Вместо этого он выключился из эпизода, пока шайба находилась у его команды, чтобы вернуть клюшку Брэндону.

Вы будете спорить и приводить свои фантастические факты. Но, я думаю, вы упускаете истинный дух премии. Этот человек придумал празднование птичьего полёта и самый медленный бросок в серии буллитов в истории хоккея. Он честен — возможно, даже чересчур — и играет в хоккей с таким творческим подходом и радостью», — считает Оланд.