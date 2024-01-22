Браташ: проигрывая 1:3 в третьем периоде, взять очко – это уже хорошо

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сочи» (3:4 Б).

«Начну с позитива. Проигрывая 1:3 в третьем периоде, взять очко – это уже хорошо. Больше ничего хорошего сказать не могу.

«Сочи» неудобный соперник для нас? У нас команда болеет, но пока диагноз мы не поставили. После Нового года команда пришла больная, и мы мучаемся. Через эту непонятную болезнь пытаемся добывать очки при очень плохой игре. Пока мы не понимаем, что происходит. Надо поставить диагноз, чтобы назначить правильное лечение. Мы ломаем голову, думаем, но пока не понимаем в чем дело. После Нового года сыграли девять игр и пока выздоровления не видно. Хочется вернуться к здоровой команде. Той, что была у нас до Нового года. Будем стараться, но сначала надо поставить диагноз и понять, что происходит», — приводит слова Браташа пресс-служба «Лады» на официальном сайте клуба.