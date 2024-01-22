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Кори Перри признался, что после ухода из «Чикаго» обращался за психологической помощью

Кори Перри признался, что после ухода из «Чикаго» обращался за психологической помощью
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38-летний канадский нападающий Кори Перри, ставший игроком «Эдмонтон Ойлерз», на пресс-конференции, посвящённой его переходу, признался, что последние месяцы после ухода из «Чикаго Блэкхоукс» были для него тяжёлыми.

Как отмечает корреспондент The Athletic Даниэль Ньюджент-Бауман в социальной сети Х (ранее Twitter), Перри признался, что за последние два месяца он часто обращался за помощью, в том числе к людям из сферы психического здоровья.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. Сегодня, 22 января, «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.

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