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Журналист назвал основной плюс в подписании Кори Перри для «Эдмонтона»

Журналист назвал основной плюс в подписании Кори Перри для «Эдмонтона»
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Североамериканский журналист Джон Скотт назвал основное преимущество, которое получил «Эдмонтон Ойлерз» после подписания контракта с обладателем Кубка Стэнли 38-летним ветераном Кори Перри.

«Никому в «Эдмонтоне» нет дела до того, как он играет в регулярке. Что ты получишь от Кори Перри — это прежде всего парня, который решает в плей-офф. Он будет играть в третьем-четвёртом звене и выходить в первой или второй бригаде большинства. Он станет «костью в горле» для соперников», — сказал Скотт в подкасте Dropping the Gloves на YouTube.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. Вчера, 22 января, «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Фёгеле, Деарне) – 15:03     1:1 Уигар (Коулман) – 21:58     1:2 Ганье (Сеси, Холлоуэй) – 41:39     1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 59:25    
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