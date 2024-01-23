Журналист назвал основной плюс в подписании Кори Перри для «Эдмонтона»

Североамериканский журналист Джон Скотт назвал основное преимущество, которое получил «Эдмонтон Ойлерз» после подписания контракта с обладателем Кубка Стэнли 38-летним ветераном Кори Перри.

«Никому в «Эдмонтоне» нет дела до того, как он играет в регулярке. Что ты получишь от Кори Перри — это прежде всего парня, который решает в плей-офф. Он будет играть в третьем-четвёртом звене и выходить в первой или второй бригаде большинства. Он станет «костью в горле» для соперников», — сказал Скотт в подкасте Dropping the Gloves на YouTube.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. Вчера, 22 января, «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.