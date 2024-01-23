Главный тренер «Виннипега»: это была наша худшая игра за долгое время

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Бостон Брюинз» (1:4).

«Возможно, это была наша худшая игра за долгое время. Мы двигались медленно, делали неточные передачи, что позволило «Бостону» играть в свою игру. Это скорее мы сыграли слабо, чем «Бостон» хорошо, но я отдам им должное. Они старались», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол в этом матче в составе «Джетс» на счету российского нападающего Владислава Наместникова.

«Виннипег» расположился на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка в 45 играх. В следующем матче «Джетс» 25 января будут гостить у «Торонто Мэйпл Лифс».