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Главный тренер «Виннипега»: это была наша худшая игра за долгое время

Главный тренер «Виннипега»: это была наша худшая игра за долгое время
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Бостон Брюинз» (1:4).

«Возможно, это была наша худшая игра за долгое время. Мы двигались медленно, делали неточные передачи, что позволило «Бостону» играть в свою игру. Это скорее мы сыграли слабо, чем «Бостон» хорошо, но я отдам им должное. Они старались», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол в этом матче в составе «Джетс» на счету российского нападающего Владислава Наместникова.

«Виннипег» расположился на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка в 45 играх. В следующем матче «Джетс» 25 января будут гостить у «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лауко (Фредерик, Гики) – 02:20     1:1 Наместников (Демело, Элерс) – 04:16     2:1 Койл (Линдхольм, Карло) – 18:26     3:1 Дебраск – 54:35 (sh)     4:1 Маршан (Койл, Пастрняк) – 59:05    
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