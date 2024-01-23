Карлссон вплотную приблизился к достижению Кросби и Ковалёва в истории «Питтсбурга»

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
Защитник гостей Эрик Карлссон отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, швед продлил свою очковую серию до девяти матчей. Только четыре игрока в истории «Питтсбурга» смогли выдать более длинную аналогичную серию в свой первый сезон в команде: Пол Гарднер (15), Сидни Кросби (10), Кип Миллер (10) и Алексей Ковалёв (10).
Напомним, Карлссон перешёл в «Питтсбург» минувшим летом в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс».
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Карлссона 33 (7+26) очка в 44 матчах.
«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 27 января примут дома «Флориду Пантерз».
- 23 января 2024
-
09:26
-
09:11
-
09:05
-
08:59
-
08:54
-
08:42
-
08:35
-
08:28
-
08:21
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:41
-
07:34
-
06:57
-
06:45
-
06:27
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:30
-
00:30
-
00:14
- 22 января 2024
-
23:57
-
23:52
-
23:44
-
23:26
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:03
-
21:50