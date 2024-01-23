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Карлссон вплотную приблизился к достижению Кросби и Ковалёва в истории «Питтсбурга»

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Защитник гостей Эрик Карлссон отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, швед продлил свою очковую серию до девяти матчей. Только четыре игрока в истории «Питтсбурга» смогли выдать более длинную аналогичную серию в свой первый сезон в команде: Пол Гарднер (15), Сидни Кросби (10), Кип Миллер (10) и Алексей Ковалёв (10).

Напомним, Карлссон перешёл в «Питтсбург» минувшим летом в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Карлссона 33 (7+26) очка в 44 матчах.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 27 января примут дома «Флориду Пантерз».