Макдэвид высказался о подписании в «Эдмонтон» Перри, который ушёл из «Чикаго» со скандалом

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид прокомментировал подписание контракта клуба с 38-летним канадским нападающим Кори Перри.

«Очевидно, он парень с огромным опытом, он побеждал, он был на высоте год за годом. Он обладает множеством тех неосязаемых качеств, которым нельзя просто научить. Очевидно, он отличный игрок для нас.

Я думаю, у фанатов ”Ойлерз" остались хорошие воспоминания о том, каково это — играть против Кори Перри. Он играл в нескольких больших матчах и выигрывал эти встречи. Такому опыту нельзя научить, кроме как участвовать в таких матчах самому. Я, безусловно, рад, что он на нашей стороне», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. 22 января «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.