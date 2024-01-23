The Hockey News: Кузнецова, вероятнее всего, не обменяют до крайнего срока

Журналистка Сэмми Силбер в статье на портале The Hockey News заявила, что российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, скорее всего, не обменяют до дедлайна 8 марта и он может быть использован при обмене во время драфта НХЛ — 2024.

«Лично я не вижу, чтобы сделка состоялась в крайний срок только из-за его кэпхита или уменьшающейся торговой стоимости, но не всё так просто. Когда это произойдёт, я не уверена, но кажется, что он будет хорошим торговым активом на драфте», — написано в статье.

31-летний форвард «Кэпиталз» Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 40 матчей, где забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Ранее Кузнецов вошёл в топ-5 игроков, очки которых стоят наиболее дорого.