Филатов: не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чьё-то место

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов заявил, что не согласен с мнением о том, что 40-летний форвард Илья Ковальчук негативно повлиял на результаты «Спартака». С Ковальчуком в составе красно-белые провели 10 встреч, в которых одержали лишь две победы.

«Моя позиция насчёт Ковальчука остается неизменной. Я кардинально не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чьё-то место. От него у всех завышенные ожидания. Но мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают.

Хватит привязывать поражения к одному игроку. Это не теннис. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Естественно, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу. Два года – это приличная пауза», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года. Ковальчук провёл 10 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».