Кори Перри объяснил, почему он решил подписать контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри высказался о подписании контракта с «Ойлерз» после скандального ухода из «Чикаго».

«За последние два месяца у меня действительно был шанс задуматься, получить помощь, взять на себя полную ответственность за то, что произошло в Чикаго, и попытаться стать лучше. Это то, над чем я работал. Я работал с людьми в области психического здоровья и в разных областях. От того, где я был два месяца назад, до сегодняшнего момента есть огромная разница.

Что касается хоккея, я очень рад быть здесь. Это страстные фанаты, это великолепный город, захватывающее время для организации «Ойлерз». В команде есть много великолепных хоккеистов, которые хотят побеждать. Когда я разговаривал с Коннором Макдэвидом перед тем, как приехать сюда и подписать контракт, он упомянул много замечательных вещей, и это определило мой приход сюда», — цитирует Перри пресс-служба клуба.