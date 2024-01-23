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Генменеджер «Эдмонтона»: я охотился за Перри ещё в первый мой сезон в клубе

Генменеджер «Эдмонтона»: я охотился за Перри ещё в первый мой сезон в клубе
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд заявил, что давно хотел подписать контракт с нападающим Кори Перри и объяснил это решение.

«В мой первый год в качестве генменеджера «Ойлерз» я охотился за Кори, и, к сожалению, он принял решение перейти в «Даллас Старз»». Так что последние несколько лет я был в восторге от игры Перри. Я думаю, что он тот тип игрока, которого каждая команда хочет видеть в своём составе. У него невероятный победный послужной список.

Я разговаривал с людьми в нашей организации и в конечном итоге решил поговорить с Перри и его агентом, чтобы узнать, через что Кори прошёл за последние два месяца, и что он может привнести в нашу команду. Мы почувствовали, что это возможность добавить игрока, который может сделать нас лучше на льду и за его пределами», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.

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