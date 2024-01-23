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Главный тренер «Каролины» рассказал о состоянии травмированных Свечникова и Кочеткова

Главный тренер «Каролины» рассказал о состоянии травмированных Свечникова и Кочеткова
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал о состоянии травмированных нападающего Андрея Свечникова и вратаря Петра Кочеткова.

По словам тренера, травма верхней части тела Свечникова является новой и никак не связана с ранее полученной, из-за которой россиянин пропустил несколько матче в декабре. Повреждение Свечникова не является серьёзным, а возвращение форварда в состав ожидается со дня на день. Бриндамор надеется, что Свечников успеет принять участие в играх чемпионата до перерыва на Матч звёзд НХЛ.

Как сообщает Бриндамор, Кочетков делает успехи в своём восстановлении от сотрясения мозга. Россиянин занимался на льду в течение всей тренировки «Каролины». Кочетков ещё должен будет пройти как минимум один тест, перед возвращением к матчам.

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