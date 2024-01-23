Кудашов: недоволен, как «Динамо» переламывает игры. Скоро плей-офф, а у нас не всё готово

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что недоволен тем, как хоккеисты команды реагируют на крупное лидерство соперника. Бело-голубые уступили в принципиальном дерби «Спартаку» (3:6).

«Обычные болельщики в таких случаях просят дракой перевернуть игру? Переламывать игру – нужно. Когда-то за счёт драки. Мы работаем над этим, и у нас ведётся постоянный разговор с командой. Разные игроки должны выполнять разные функции в команде, и драка – это один из инструментов, который меняет ход игры. Здесь я тоже недоволен тем, как мы переламываем игры. С «Нефтехимиком» проигрывали и не переломили игру. Можно сказать, что на носу плей-офф, а у нас не всё готово.

Мы психологически перегрузили Моторыгина? Не считаю так. Почему мы перегружаем? Давайте проведём параллель с НХЛ, сколько там вратари играют? Там люди вообще без смен играют, и вратари, и полевые игроки. Ничего в этом такого нет.

Не думаю, что для Коновалова этот матч стал дополнительным ударом. Он готовился зайти в игру после болезни, и ничего страшного нет, он нормально сыграл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.