Кудашов – о том, что ценность отдельного дерби размывается: а как может быть по-другому?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не зацикливается на отдельно взятом матче из-за плотного календаря и большого количества встреч с соперником в сезоне.

«Будем ли делать какие-то выводы из результативных матчей со «Спартаком», если выйдем на них в плей-офф? С таким количеством матчей сейчас мы стали проще относиться к анализу игр, потому что они у нас идут через день. Когда настанет день играть плей-офф, мы вернёмся к этой игре, и сделаем выводы. Естественно, завтра будет разбор, но этот разбор останется на предыгровой день перед следующей игрой.

Размывается ценность отдельно взятого матча и отдельно взятого дерби, как это происходит в Америке? А как может быть по-другому? Всё одинаково. Естественно. Мы играем через день. Игроки – профессионалы, и они находят в себе силы. Но у нас часто получаются и дерби через день. Вот сейчас «Спартак» снова будет через три дня. И с «Торпедо» у нас были рядом игры, а это сейчас тоже приписывают в дерби», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.