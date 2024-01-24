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Кучеров присоединился к Овечкину и Малкину в списке игроков с 25+ четырёхочковыми играми

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже 25-м за карьеру Кучерова в НХЛ, в котором ему удалось отметиться четырьмя набранными очками. Только пять действующих игроков НХЛ имеют аналогичное достижение: Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (35), Александр Овечкин (32), Евгений Малкин (29) и Леон Драйзайтль (25).

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».