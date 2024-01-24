Кучеров первым в сезоне преодолел отметку в 80 очков в регулярке НХЛ

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры у россиянина стало 80 (31+49) очков в текущей регулярке. Он стал первым игроком в нынешнем сезоне, кому покорилась данная отметка. Кучеров единолично возглавляет гонку бомбардиров лиги. Его главный преследователь — звёздный форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 77 (26+51) баллов.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».