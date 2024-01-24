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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил разрыв связки Кузнецова и Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил разрыв связки Кузнецова и Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему разорвал связку российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

«Мы просто пытались придумать, что делать с этими двумя линиями, потому что Кузнецов и Овечкин вместе не были хороши весь год и были раздавлены.

Мы пытаемся что-то найти. Это ставит вас в затруднительное положение, когда нужно найти способ сделать так, чтобы все это сочеталось, поэтому мы внесли это изменение», — приводит слова Карбери The Hockey News.

После 45 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции с 50 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 67 очков в 46 играх.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 42 матча, забросил 8 шайб и отдал 20 голевых передач. Кузнецов провёл 41 матч, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

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