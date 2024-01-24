Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торторелла: «Тампа» полагалась на игру в большинстве, а мы получали глупые удаления

Торторелла: «Тампа» полагалась на игру в большинстве, а мы получали глупые удаления
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), которое стало для его команды уже третьим подряд.

«У них («Тампы», — Прим. «Чемпионата») был не такой глубокий состав как обычно, они где-то полагаются на игру в большинстве, и мы получаем два глупых удаления. Штраф Шона Уокера просто смешной… Удаление Кэма (Аткинсона, — Прим. «Чемпионата»)… И они заставили нас заплатить за это. Мы постоянно догоняли. Мы боролись, старались вернуться в игру, но у них не возникает много проблем с реализацией большинства», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

«Флайерз» потерпели третье поражение кряду, остались с 56 очками и идут четвёртыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    
Материалы по теме
Слишком хорошо — тоже плохо? «Филадельфия» мчит в плей-офф, когда этого не ждал никто
Слишком хорошо — тоже плохо? «Филадельфия» мчит в плей-офф, когда этого не ждал никто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android