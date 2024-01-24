Торторелла: «Тампа» полагалась на игру в большинстве, а мы получали глупые удаления

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), которое стало для его команды уже третьим подряд.

«У них («Тампы», — Прим. «Чемпионата») был не такой глубокий состав как обычно, они где-то полагаются на игру в большинстве, и мы получаем два глупых удаления. Штраф Шона Уокера просто смешной… Удаление Кэма (Аткинсона, — Прим. «Чемпионата»)… И они заставили нас заплатить за это. Мы постоянно догоняли. Мы боролись, старались вернуться в игру, но у них не возникает много проблем с реализацией большинства», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

«Флайерз» потерпели третье поражение кряду, остались с 56 очками и идут четвёртыми на Востоке.