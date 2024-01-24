Нападающий «Вашингтона» получил бонус в $ 1 млн за 10 сыгранных матчей в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти получил бонус в $ 1 млн за 10 сыгранных матчей в сезоне, сообщает Daily Faceoff.

Бонус прописан в годичном контракте Пасиоретти, который он подписал с «Кэпиталз» ещё 1 июля 2023 года. В нём говорится, что если форвард проведёт 10 игр, он добавит ещё миллион к своему кэпхиту в $ 2 млн. Если в этом сезоне он сыграет 15 матчей за «Кэпиталз», в кармане Пасиоретти окажется ещё $ 500 тысяч. Он также заработает полмиллиона, если выйдёт на лёд в 20 встречах регулярки.

35-летний нападающий за 10 встреч забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

После поражения от «Миннесоты Уайлд» «Вашингтон» уступил во втором матче кряду, остался с 50 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 25 января.