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Агент Цыплакова высказался о рекордных четырёх голах игрока в дерби с московским «Динамо»

Агент Цыплакова высказался о рекордных четырёх голах игрока в дерби с московским «Динамо»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересны нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, высказался о покере хоккеиста в столичном дерби с «Динамо» (6:3).

«Меня не удивила такая игра Максима Цыплакова и его четыре гола в дерби с московским «Динамо». Если бы ему раньше стали доверять в КХЛ, когда Максима только начали привлекать к основному составу, мы бы давно увидели такого Цыплакова. Слава богу, что сейчас доверия стало больше, чем в прежние годы, когда за любую ошибку человека постоянно присаживали. Здесь можно работу и работу тренерского штаба, и старания самого Максима», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Этот покер стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

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