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«Это обман и выдумывание новостей». Агент Цыплакова о слухах про переговоры со «Спартаком»

«Это обман и выдумывание новостей». Агент Цыплакова о слухах про переговоры со «Спартаком»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, высказался о слухах про переговоры игрока с красно-белыми.

«Всё, что на сегодняшний день пишется про переговоры, финансовые условия и новый контракт Максима Цыплакова со «Спартаком» — это обман. На данный момент мы не ведём никаких переговоров, потому что сам хоккеист до конца сезона хочет сконцентрироваться непосредственно на игре за команду. Все эти суммы, о которых заявляют в прессе: 15 млн рублей, 20 млн рублей, 40 млн рублей и так далее, — не стоят выеденного яйца. Люди занимаются выдумыванием новостей, берут информацию из воздуха, она не соответствует действительности. Могли бы, например, обратиться за комментарием в клуб или к нам как к представителям Максима. Со стороны НХЛ интерес действительно есть, но со «Спартаком», повторюсь, никаких разговоров и переговоров не было и нет», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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