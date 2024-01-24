Агент Билялова: мы даже не приступали к переговорам о новом контракте с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересны вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова, рассказал о ситуации с контрактом игрока и казанского клуба. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что голкипер отклонил предложение от «Ак Барса» по новому соглашению.

«Также хочу сказать, что всё то, что сейчас пишут про Тимура Билялова – это обман и спекуляции. На сегодняшний день ситуация выглядит так, что мы даже не приступали к переговорам с «Ак Барсом». Прочитал, что якобы Тимуру подложили новый контракт на три года по 55 млн рублей за год. Знаете, это та же история, как в случае с Евгением Аликиным, которого отправляли в ЦСКА, из той же оперы. Тот же корреспондент занимался распространением подобных слухов. Сейчас Тимур Билялов помогает своей команде и настроен побеждать в каждом матче, а все переговоры будет позже», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.