«Кость в кость, шайба в шайбу». Мартемьянов оценил поражение от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 Б). Хабаровский клуб вёл по ходу матча со счётом 0:2, однако позволил сопернику сравнять счёт за минуту с небольшим до конца третьего периода.

«Везёт сильнейшим. Очень упорные игры с «Салаватом». Кость в кость, шайба в шайбу. Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов. Могли счёт сделать более комфортным для нас, но соперник — мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца. По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны. Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» потерпел седьмое поражение подряд. Хабаровский клуб отстаёт от зоны плей-офф на два очка при одной игре в запасе. В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.