Олимпийский чемпион оценил решение тренера «Вашингтона» разорвать пару Овечкин — Кузнецов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение тренерского штаба «Вашингтона» разорвать пару Александр Овечкин — Евгений Кузнецов.

«Тренер «Вашингтона» разорвал связку Овечкин — Кузнецов, сказал, что у них не идёт игра? Так оно и есть. Правильно сделал. Это же задача тренера — подбирать состав, звенья. У Кузнецова спад уже второй сезон. Так что всё правильно.

Почему связка не даёт результат, хотя Кузнецов — один из лучших ассистентов в карьере Овечкина? Я уже сказал: у Евгения спад. Это главная причина», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.