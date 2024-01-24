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Олимпийский чемпион оценил решение тренера «Вашингтона» разорвать пару Овечкин — Кузнецов

Олимпийский чемпион оценил решение тренера «Вашингтона» разорвать пару Овечкин — Кузнецов
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение тренерского штаба «Вашингтона» разорвать пару Александр ОвечкинЕвгений Кузнецов.

«Тренер «Вашингтона» разорвал связку Овечкин — Кузнецов, сказал, что у них не идёт игра? Так оно и есть. Правильно сделал. Это же задача тренера — подбирать состав, звенья. У Кузнецова спад уже второй сезон. Так что всё правильно.

Почему связка не даёт результат, хотя Кузнецов — один из лучших ассистентов в карьере Овечкина? Я уже сказал: у Евгения спад. Это главная причина», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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