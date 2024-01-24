Нападающий системы СКА Иван Демидов забросил пять шайб в матче МХЛ

Нападающий системы СКА Иван Демидов забросил пять шайб в победном матче МХЛ с «Амурскими Тиграми» (12:0). 18-летний форвард «СКА-1946» забил пять голов и отдал одну результативную передачу во встрече с хабаровской командой.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Молодёжной хоккейной лиги.

Ранее известный североамериканский журналист и аналитик TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг наиболее перспективных игроков мира, которые примут участие в предстоящем драфте НХЛ – 2024. В нём Демидов занял шестое место.

В текущем сезоне на счету Демидова 23 матча в МХЛ, в которых 18-летний нападающий забросил 20 шайб и отдал 25 результативных передач.