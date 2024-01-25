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Макар стал единолично лучшим снайпером в истории франшизы «Колорадо» среди защитников

Макар стал единолично лучшим снайпером в истории франшизы «Колорадо» среди защитников
Кейл Макар
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева открыли счёт в самой концовке первого периода благодаря голу защитника Кейла Макара в меньшинстве. «Лавины» впереди — 1:0.

Этот гол стал для 25-летнего хоккеиста 76-м за карьеру в клубе и лиге. Канадец вышел на чистое первое место по количеству голов среди защитников в истории франшизы, включая достижения хоккеистов «Квебек Нордикс», превзойдя показатель Тайсона Бэрри (75). Примечательно, что Макару потребовался на это всего 281 матч.

В нынешнем сезоне 25-летний Макар принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 44 результативные передачи.

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