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«Снимаю перед ним шляпу». Голкипер «Виннипега» похвалил Илью Самсонова

«Снимаю перед ним шляпу». Голкипер «Виннипега» похвалил Илью Самсонова
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Вратарь «Виннипега» Лоран Броссуа похвалил голкипера «Торонто» Илью Самсонова в их очном противостоянии. Россиянин отразил все 32 броска и был признан первой звездой матча с «Виннипегом» (1:0 ОТ).

«Снимаю перед ним шляпу, Самсонов играл очень хорошо. Я понял, что у нас проблемы, после того как он сделал великолепный сейв при выходе «два в ноль». Болельщики овациями встретили это спасение. Можно сказать, что он поймал кураж в этот момент. Надо порадоваться за него после того, через что он прошёл», — цитирует Броссуа пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Самсонов принял участие в 18 матчах, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5% и коэффициентом надёжности 3,45.

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