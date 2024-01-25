«Разницу сделали трое из лучших игроков планеты». Карбери — о разгроме от «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал крупное поражение от «Колорадо» (2:6) и заявил, что разницу в игре сделали одни из лучших игроков планеты — нападающие Натан Маккиннон и Микко Рантанен и защитник Кейл Макар.

«Очевидно, что разница в игре – трое лучших игроков планеты. Честно говоря, мне понравилось многое из того, что мы сделали сегодня вечером. Я знаю, что на табло это вообще не отразилось, но мне понравилось многое из того, что мы сделали с точки зрения энергии, структуры, зоны нападения и так далее», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Маккиннон стал автором покера и результативной передачи. Рантанен отметился голом и четырьмя результативными передачами. Макар открыл счёт в матче и отдал два ассиста.