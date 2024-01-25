«Нефтехимик» расторг контракт с Эмилем Гариповым, голкипер не играл с октября 2023 года

«Нефтехимик» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Последний раз 32-летний голкипер выходил на лёд 2 октября 2023 года в игре с «Металлургом» (3:8), где пропустил семь шайб. В том же октябре нижнекамский клуб сообщал, что Гарипов травмировался.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге голкипер сыграл 315 матчей, в которых одержал 169 побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02. Гарипов становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса».

«Нефтехимик» после 56 встреч набрал 56 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре нижнекамский клуб сыграет дома с «Трактором» 26 января.