Экс-форвард «Нефтехимика» Камара прокомментировал слухи о конфликте с Олегом Леонтьевым

Нападающий «Барыса» Энтони Камара прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым. Канадский форвард покинул нижнекамский клуб по ходу сезона, а специалист предъявлял претензии нападающему в низкой результативности.

«Были слухи, что у меня был конфликт с Леонтьевым? Нет, это не так. Он хороший тренер. Я уважаю его как человека. Он проводит отличную работу в «Нефтехимике», – сказал Камара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Камара провёл за «Барыс» 22 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач. За «Нефтехимик» Камара в 25 матчах набрал 9 (3+6) очков.