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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: ситуация «Сибири» очень серьёзная, на кону — сезон

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: ситуация «Сибири» очень серьёзная, на кону — сезон
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал нарушение «Сибирью» регламента КХЛ. Новосибирский клуб был оштрафован и наказан четырьмя техническими поражениями в матчах, где в заявке команды было более трёх легионеров.

«Ситуация очень серьёзная, её никто не ожидал. Никто в здравом уме не стал бы нарушать регламент КХЛ. Здесь надо решить ситуацию правовым путем. На кону стоит сезон, а также огромное количество потраченных денег и сил. Если эти четыре очка повлияют на участие „Сибири“ в плей-офф, то это серьёзный вопрос», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдорова Гордеева имеется спортивное гражданство США.

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