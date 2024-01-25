«Часики тикают». Глава ассоциации игроков НХЛ — об арене «Аризоны»

Исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что его организация остаётся в неведении относительно будущего клуба «Койотс» в Аризоне, но настоятельно призывает НХЛ найти решение в ближайшее время.

«Прошло много времени. Я был в Аризоне, наверное, год назад… Они говорили: «О, мы собираемся довольно быстро найти новое место». Прошёл год, а они ничего не нашли, по крайней мере, насколько мне известно. Так что, на мой взгляд, часики для «Аризоны» тикают.

Они вообще не разговаривали со мной. Я полагаю, что они разговаривали с лигой, но они не говорили со мной об этом, что, я думаю, немного странно. Я придерживаюсь того, что сказал в самом начале — игроки и болельщики заслуживают лучшей арены», — приводит слова Уолша The Athletic.

Кроме того, инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман связал официальную заявку Юты на вступление в НХЛ с ситуацией «Аризоны».

«Заявка Юты, во-первых, начинает разговор о расширении НХЛ, и, во-вторых, это послание „Аризоне“ — если вы не найдёте что-то, у нас есть альтернатива», — заявил Фридман.