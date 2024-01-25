The Athletic назвал клуб НХЛ с наивысшими шансами на Кубок Стэнли к 2028 году

Североамериканский журналист Шон Макиндо в статье на сайте The Athletic представил вторую часть рейтинга клубов Национальной хоккейной лиги с шансами на победу в Кубке Стэнли к 2028 году.
По мнению автора статьи, главным претендентом является «Эдмонтон Ойлерз». Его шансы оцениваются в 35%. На втором месте — «Колорадо Эвеланш» с 34%. Замыкает тройку претендентов «Даллас Старз» с 30%.
Полностью рейтинг с 1-го по 16-е место выглядит так:
1. «Эдмонтон Ойлерз» — 35%;
2. «Колорадо Эвеланш» — 34%;
3. «Даллас Старз» — 30%;
4. «Нью-Джерси Дэвилз» — 26%;
5. «Каролина Харрикейнз» — 25%;
6. «Флорида Пантерз» — 23%;
7. «Вегас Голден Найтс» — 22%;
8. «Ванкувер Кэнакс» — 22%;
9. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 21%;
10. «Бостон Брюинз» — 20%;
11. «Торонто Мэйпл Лифс» — 20%;
12. «Виннипег Джетс» — 20%;
13. «Лос-Анджелес Кингз» — 18%;
14. «Оттава Сенаторз» — 16%;
15. «Чикаго Блэкхоукс» — 14%;
16. «Детройт Ред Уингз» — 14%.
Напомним, в первой части рейтинга клубов «Вашингтон Кэпиталз» занял предпоследнее место с 4% шансов на Кубок Стэнли к 2028 году.