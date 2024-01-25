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The Athletic назвал клуб НХЛ с наивысшими шансами на Кубок Стэнли к 2028 году

Североамериканский журналист Шон Макиндо в статье на сайте The Athletic представил вторую часть рейтинга клубов Национальной хоккейной лиги с шансами на победу в Кубке Стэнли к 2028 году.

По мнению автора статьи, главным претендентом является «Эдмонтон Ойлерз». Его шансы оцениваются в 35%. На втором месте — «Колорадо Эвеланш» с 34%. Замыкает тройку претендентов «Даллас Старз» с 30%.

Полностью рейтинг с 1-го по 16-е место выглядит так:

1. «Эдмонтон Ойлерз» — 35%;

2. «Колорадо Эвеланш» — 34%;

3. «Даллас Старз» — 30%;

4. «Нью-Джерси Дэвилз» — 26%;

5. «Каролина Харрикейнз» — 25%;

6. «Флорида Пантерз» — 23%;

7. «Вегас Голден Найтс» — 22%;

8. «Ванкувер Кэнакс» — 22%;

9. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 21%;

10. «Бостон Брюинз» — 20%;

11. «Торонто Мэйпл Лифс» — 20%;

12. «Виннипег Джетс» — 20%;

13. «Лос-Анджелес Кингз» — 18%;

14. «Оттава Сенаторз» — 16%;

15. «Чикаго Блэкхоукс» — 14%;

16. «Детройт Ред Уингз» — 14%.

Напомним, в первой части рейтинга клубов «Вашингтон Кэпиталз» занял предпоследнее место с 4% шансов на Кубок Стэнли к 2028 году.