Защитник Даниил Мисюль вызван из АХЛ в «Нью-Джерси»

Российский защитник Даниил Мисюль и нападающий Джастин Даулинг вызваны из клуба АХЛ «Ютика Кометс» в «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба «дьяволов».

23-летний Мисюль в нынешнем сезоне АХЛ провёл 30 матчей, где записал на свой счёт 11 (3+8) результативных баллов.

Напомним, ранее стало известно, что расположение «Дэвилз» покинули Майкл Маклеод, Кал Фут и Джон Марино. Фут и Маклауд входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018. Игроки того состава подозреваются в сексуальном насилии.

Отметим, что Мисюль был выбран «Нью-Джерси Дэвил» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 67 матчах за ярославский «Локомотив», сделав восемь результативных передач.