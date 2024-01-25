Президент «Оттавы»: Тарасенко произвёл на меня огромное впечатление

Президент и генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стейос высказался об игре российского нападающего Владимира Тарасенко и оценил дальнейшее сотрудничество с хоккеистом.

«У меня не было разговора с Владди. Учитывая наше положение в турнирной таблице и то, что он является неограниченно свободным агентом, это, безусловно, то, на что мы продолжим обращать внимание.

Тарасенко произвёл на меня огромное впечатление. Я не знал его до того, как попал сюда. Он обладатель Кубка Стэнли. Вероятно, вы видите только атакующую составляющую в его игре, но он гораздо более разносторонний, чем я ожидал. И, наблюдая за ним изо дня в день, я был действительно впечатлён», — цитирует Стейоса Sportsnet.

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 31 (12+19) результативный балл в 41 матче за «Сенаторз».