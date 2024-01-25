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Шведский защитник «Калгари» сыграет впервые за 20 месяцев после психологических проблем

Шведский защитник «Калгари» сыграет впервые за 20 месяцев после психологических проблем
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Шведский защитник Оливер Чюлингтон сыграет впервые с 27 мая 2022 года, сообщает журналист Пэт Стейнберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Игрок обороны должен появится в матче с «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 26 января в 5:00 мск.

Напомним, длительный перерыв в карьере игрока связан с психологическими проблемами.

«Определённо было страшно делиться вещами, которые так близки сердцу, но я сказал, что не хочу вдаваться в подробности о том, что произошло. Однако мне было очень стыдно говорить о таких вещах. Общество запрограммировано на то, чтобы не проявлять негативных эмоций. Люди думают, что плохо себя чувствовать нехорошо», — заявлял хоккеист в интервью HockeyNews.se.

Всего в рамках НХЛ 26-летний защитник сыграл 168 матчей, где набрал 47 (14+37) очков.

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