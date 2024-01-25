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Глава NHLPA высказался об участии игроков лиги на Олимпиаде

Глава NHLPA высказался об участии игроков лиги на Олимпиаде
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Исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш рассказал, как продвигаются переговоры по участию игроков лиги в Олимпийских играх.

«Сегодня всё продвигается хорошо. Я надеюсь, что мы сможем получить решение довольно быстро и не будем ждать до последней минуты. Сейчас мы очень много общаемся со всеми сторонами. Пока что все вопросы решаются в правильном направлении. Всякое может случиться, но я чувствую себя позитивно», — приводит слова Уолша The Athletic.

Напомним, последней Олимпиадой, на которой выступали игроки Национальной хоккейной лиги стали игры в Сочи в 2014 году.

Ранее Уолш заявил, что его организация остаётся в неведении относительно будущего клуба «Койотс» в Аризоне, но настоятельно призывает НХЛ найти решение в ближайшее время.

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