Галлан: хотел бы снова тренировать в НХЛ. Люди знают, что я доступен. Мне всего 60 лет

Известный канадский специалист Жерар Галлан заявил, что хотел бы вернуться к тренерской деятельности в НХЛ.

«Думаю, люди знают, что я доступен. Мне всего 60 лет. Они знают, что я хочу снова тренировать, поэтому если появится такая возможность, я буду рад. Посмотрим, к чему это приведёт. Понятия не имею, что произойдет, но сейчас я наслаждаюсь временем, которое провожу дома с семьёй.

Конечно, я хотел бы снова тренировать в НХЛ, но посмотрим, что случится. Я ни с кем не разговаривал и не жду у телефона. Если телефон зазвонит, я буду очень рад, но я не сижу и жду», – приводит слова Галлан пресс-служба НХЛ.

60-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» в мае 2023 года. За карьеру в НХЛ Галлан также ранее тренировал «Вегас Голден Найтс», «Флориду Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс».