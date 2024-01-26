Чикран — о слухах про обмен: люди бросают дротики вслепую и надеются, что попадут. Нелепо

Канадский защитник Джейкоб Чикран назвал нелепой информацию про свой возможный обмен из «Оттавы Сенаторз».

«Думаю, что это нелепо, если честно. Я прошёл через это в «Аризоне», и тогда это была другая ситуация. Видеть это сейчас – нелепо. Не думаю, что эти слухи на чем-то основаны.

Это люди, которые бросают дротики в доску вслепую и надеются, что попадут. Люди имеют право говорить то, что они хотят, но вести себя так, будто у них есть свои источники, – это смешно.

А людям нравится получать клики в социальных сетях. Если им приходится использовать для этого моё имя – продолжайте. Но я не позволю этому повлиять на меня», – цитирует Чикрана The Athletic.

Ранее появились данные о том, что генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос готов рассмотреть предложения по обмену хоккеиста. Договор игрока с кэпхитом $ 4,6 млн рассчитан до завершения сезона-2024/2025.