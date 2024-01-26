Капризов получил подлый удар в голову у борта в матче с «Нэшвиллом»

26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил неприятный удар у борта в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:3).

В одном из игровых эпизодом Капризов вёл борьбу за шайбу у борта с американским форвардом «Предаторз» Томми Новаком. Помочь своему соотечественнику приехал другой нападающий «Нэшвилла» Коул Смит, который нанёс удар в голову локтем россиянину. За нападающего «Уайлд» вступился опытный 33-летний защитник Зак Богосян, вступивший в драку со Смитом. В итоге оба игрока были наказаны большим штрафом за драку, также арбитры выписали каждому по две минуты – Богосяну, как зачинщику драки, а Смиту – за удар локтем.

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Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провёл 41 матч в составе «Миннесоты», в которых отметился 44 (18+26) результативными действиями при показателе полезности «+3».