Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» провёл торжественную церемонию в честь Патрика Руа перед игрой с «Айлендерс»

«Монреаль» провёл торжественную церемонию в честь Патрика Руа перед игрой с «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» приготовил торжественную церемонию на домашнем стадионе клуба «Белл-центр» перед возвращением бывшего легендарного голкипера команды Патрика Руа, недавно возглавившего «Нью-Йорк Айлендерс».

Для наставника «островитян» Руа во время исполнения гимнов был включён специальный видеоролик, на котором были запечатлены самые памятные моменты его игровой карьеры в «Монреале». После окончания видеоролика болельщики поддержали Патрика бурной реакцией.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Руа выступал в «Монреале» с 1984 по 1996 год. За этот период он сумел дважды взять Кубок Стэнли. Ему принадлежал рекорд по числу побед (551) и по количеству сыгранных матчей (1029) среди всех вратарей лиги. В ноябре 2006 года он был включён в Зал славы НХЛ.

Материалы по теме
Патрик Руа поделился ожиданиями от возвращения в Монреаль в качестве тренера «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android