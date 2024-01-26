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Юбердо жёстко впечатал в борт форварда «Коламбуса» Рословича. Его удалили до конца матча

Юбердо жёстко впечатал в борт форварда «Коламбуса» Рословича. Его удалили до конца матча
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30-летний канадский нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо применил жёсткий силовой приём, впечатав в борт американского коллегу по амплуа из «Коламбус Блю Джекетс» (2:5) Джека Рословича.

Эпизод произошёл в середине третьего периода, когда Рослович пропускал шайбу у борта после передачи от партнёра. Юбердо толкнул Джека на борт, в результате чего игрок «Блю Джекетс» ударился головой. Одноклубники Рословича сразу же вступились за него, из-за чего завязалась небольшая потасовка с участием сразу нескольких хоккеистов.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

Судьи расценили этот эпизод, как умышленный толчок на борт, а так как у Рословича из-за этого началось кровотечение, то Юбердо был наказан большим штрафом и удалением до конца игры.

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