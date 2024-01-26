Мартемьянов: большие претензии к первым двум звеньям «Амура», абсолютно провалили матч

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о домашнем поражении от «Салавата Юлаева» (0:3).

«Сегодня не хватило боевого настроя. Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они абсолютно провалили матч. Игорю Бобкову благодарен, он держал нас в игре. В третьем периоде пошли ва-банк, пошли в прессинг по всей площадке, но поймали на контратаке нас. Нет бросков, нет голов, на пятак мы не лезем, сохраняем шайбу. Ну и результат — 0:3», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что «Салават Юлаев» и «Амур» проводили третью встречу между собой подряд. В каждой из них победу одерживали уфимцы. В следующем матче дальневосточный клуб сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 28 января.